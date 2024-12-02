櫻坂46が香港最大の音楽フェスティバル「Clockenflap Music＆Art Festival 2024」に出演した。メインステージの「Harbourflap Stage」に日本人アイドルグループが立つのは初めて。登場前から「櫻坂46」コールが湧き上がった。黒いTシャツと白いオーバーオールを着用したメンバーが登場し「承認欲求」で幕開け。続く「何歳の頃に戻りたいのか？」では、センターの山崎天（19）が「Are you ready？Let's go！！」とアオり、熱