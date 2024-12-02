「安い〜」ならぬ「明る〜い」⁉――。夜間の歩行者の交通事故を減らそうと、岡山県警岡山東署が夜光反射材とLEDライトの配布をPRするため、通販事業などを展開する「夢グループ」（東京）とコラボ動画を作製し、公開している。「夢グループ」と岡山東署がコラボした動画の一場面=岡山県警公式YouTubeチャンネルから動画（https://youtu.be/5f6yFKmGB9I?si=0T3Czc2Auz69iPEc）は約30秒で、YouTubeの岡山県警公式チャンネ