ソフトバンクからFA宣言した石川柊太（32）の獲得に乗り出す球団の条件が出揃った。【もっと読む】大山悠輔が“巨人を蹴った”本当の理由とは？？？宣言残留を認めているソフトバンクを含め、オリックス、ヤクルト、巨人が提示したのは「3年総額6億円弱」から「3年総額6億円規模」。示し合わせているかのような条件が並んだ。先月29日に取材に応じた本人も「条件的に横一線」「絞り切れない」と悩みを深めている様子だったが、