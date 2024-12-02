タケノコ産業が経済の発展後押し湖南省桃江県11月27日、桃江県馬跡塘鎮タケノコ特色産業パーク内の企業の工場で、タケノコを加工する従業員。（益陽＝新華社記者/陳思汗）【新華社益陽12月2日】中国湖南省益陽市桃江県は、タケノコの栽培・加工を伝統的な特色産業としており、県内に115万ムー（約770平方キロ）の竹林がある。ここ数年は豊かな竹林資源を生かし、タケノコ加工の高付加価値化を推進。タケノコ加工企業を30社余り