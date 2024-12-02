女優の内田理央さんが、「RIO UCHIDA × SINN PURETÉ」の発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【内田理央】今年で33歳になるも「いまだに健康診断に行ったことがない」「来年こそは確実に行きたい」日本生まれのビューティーブランド「SINN PURETÉ」は、12月2日(月)より女優の内田理央さんとの第2弾コラボレーションアイテムを発売います。第2弾では、心も肌も満たされる、香りと発汗×保湿を叶える「オ