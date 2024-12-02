Aatrayee ChatterjeeGergely Szakacs[３０日 ロイター] - 格付け会社ムーディーズは２９日、ハンガリーの格付け見通しを「安定」から「ネガティブ」に引き下げた。欧州連合（ＥＵ）の資金にアクセスできなくなる恐れがあるほか、選挙前の支出増で財政赤字が悪化する可能性があるためとした。具体的には、資金を巡るＥＵとの合意がさらに大幅に遅れたり、財政再建反転の兆候や成長が予想を大きく下回る兆候が見られたりした場