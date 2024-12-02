わが家は小学3年と1年の姉妹がいるのですが、この姉妹の関係性とそれぞれの性格について少しお話したいと思います。 姉妹で違う性格 当たり前なのかもしれませんが、わが家の姉妹は性格が全く違います。長女はとても慎重で先々のことまで考えて、今すべきことをする性格です。きちょうめんで真面目すぎる分融通がきかない一面もあり、自分の計画が少しでもズレたり誰かにじゃまされたりするととても怒ります。次女はとにかくマ