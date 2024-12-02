モデルのマギーが11月30日（土）、ヘルシーな美スタイルのキャミソールワンピースショットを公開した。【別カット3点】ヘルシーボディが美しい、マギーのキャミワンピ姿171センチの長身を活かしてモデルとして活躍するマギー。スキンケアブランドを立ち上げるなど、実業家としても活動している。マギーは30日、「Thanks giving dinner with @toryburchIt was a lovely wormy nightThank you so much for having meee!」とInsta