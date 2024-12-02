◆第７６回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月８日、京都・芝１６００メートル）追い切り＝１２月２日、京都競馬場ＢＣジュベナイルフィリーズターフ・米Ｇ１（１１月２日、デルマー競馬場・芝１６００メートル）で２着のメイデイレディ（牝２歳、米国・Ｊリー厩舎、父タピット）が最終追い切りを行った。７時４５分に１頭で馬場へ。芝コースを横切ってダートコースに入ると、右回りで４角過ぎまでダクを踏んだ。Ｕターンして左回りに進み、