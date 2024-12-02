マイバッハにロードスター登場これまでプレステージサルーンやSUVとBEVを展開してきたメルセデス・マイバッハに、同ブランド初となるオープン2シーターのロードスターモデル『メルセデス・マイバッハSL680』が加わり、11月29日に都内でアジア初お披露目された。【画像】都内でアジア初お披露目となったメルセデス・マイバッハSL680モノグラムシリーズ！全143枚メルセデス・マイバッハは、究極のエクスクルーシブとテクノロジーの