福岡県警城南署は2日、福岡市城南区七隈3丁目の道路上で1日午後10時20分ごろ、帰宅中の女性が不審な車両からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。車両の特徴は灰色のワンボックスタイプだったという。