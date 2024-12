顔写真に特殊なプライバシーマスクを施すことで、顔をスキャンしても顔写真を特定できないようにする技術「Chameleon(カメレオン)」をジョージア工科大学の研究者らが開発しました。[2407.13975] Personalized Privacy Protection Mask Against Unauthorized Facial Recognitionhttps://arxiv.org/abs/2407.13975AI Model Creates Invisible Digital Masks to Defend Against Unwanted Facial Recognition | Researchhttps://resea