関西ラグビー協会は2日、11月30日に東大阪市花園ラグビー場で行われたムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節・天理大―京産大戦の試合記録において、天理大の後半39分の得点者を誤って記録していたと発表した。訂正された記録は以下の通り。天理大後半39分の得点者（トライ）（誤）後半39分14番平松麟太郎（正）後半39分4番アリスター・サウララ