嫁姑問題はいつの時代も起きてしまうものです。そして、それは一生引きずってしまい相続の問題になることも……。本記事では、田村さん（仮名）の事例とともに、相続トラブルについてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。嫁姑問題から考えた相続田村直子さん（仮名／79歳）は地方で次男夫婦と暮らしています。年金は夫の遺族年金と合計し月額14万円を受け取り、資産も1億円以上ありますので、悠々自適な生活を営んでい