中国の科学者ら、地球の生命が「温泉」から誕生した可能性示す初期地球の陸地に存在した温泉のイメージ図。（南京＝新華社配信）【新華社南京12月2日】中国科学院南京地質古生物研究所はこのほど、中国の科学者が率いる国際チームがシミュレーション実験を通じて、約38億〜40億年前の初期の陸上温泉のような環境で、硫化鉄が熱触媒および光触媒作用によって二酸化炭素（CO2）を還元してメタノールを生成し、そこから地球上の生命