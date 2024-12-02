2024年12月02日（月）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】一時不停止・携帯電話・シートベルト 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】通行禁止・通行区分 【南薩方面】通行禁止・携帯電話・シートベルト・自転車 【北薩方面】速度違反・歩行者妨害 【姶良方面】通行禁止 【大隅方面】速度違反・通行禁止・携帯電話・一時不停止・シートベルト・チャイルド