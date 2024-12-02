■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4680) ラウンドワン 東証プライム (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード (6707) サンケン 東証プライム (4597) ソレイジア 東証グロース (9401) ＴＢＳＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4902) コニカミノル 東証プライム (7267) ホンダ 東証プライム (416