俳優の伊藤健太郎が２日までに自身のインスタグラムを更新し、出演中のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）でのオフショットを公開した。双寿丸役の伊藤は「光る君にてお父ちゃんと金城部長お久しぶりでした。ｋｅｎｔａｒｏ…」とつづり、周明役の松下洸平、藤原隆家役の竜星涼と、主演の吉高由里子、乙丸役の矢部太郎との写真を掲載した。伊藤は２０１９年のＮＨＫ連続テレビ小説「スカーレット」で松下の息子