Tetsushi Kajimoto［東京２日ロイター］ - 財務省が２日公表した２０２４年７─９月期の法人企業統計によると、金融業と保険業を除く全産業の設備投資額は前年同期比８．１％増だった。１４四半期連続の増加で、金額は同四半期として過去３番目に大きい１３．４兆円だった。季節調整済み前期比では１．７％増と、２四半期連続でプラスだった。製造業は前年同期比９．２％増、非製造業は同７．４％増だった。製造業は半導体