ONE OR EIGHTが、リミックスシングル「KAWASAKI (with Big Sean)」を12月6日(金)にリリースすることを発表した。同楽曲は、ファンから音源化の熱いリクエストが寄せられていた「KAWASAKI」で、アメリカの超大物ラッパー・Big Seanを迎えてリリースされることとなった。「KAWASAKI」は、ONE OR EIGHTがデビューを控えた6月に突如公開されたパフォーマンス映像で、公開からわずか10日にして1000万回再生を達成し、一躍注目を集めた