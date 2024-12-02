【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「皆さん最高です、ありがとうございます！」（櫻坂46藤吉夏鈴） 櫻坂46が、香港最大の音楽フェスティバル『Clockenflap Music ＆ Art Festival 2024』に出演した。 櫻坂46が出演したのはメインステージある「Harbourflap Stage」で、日本人アイドルグループとしてこのステージに立つのは初めて。イベント主催側からグループへの期待の高さがうかがえる。