ドジャースがスネルを獲得。その戦力補強にライバル球団の米識者が嘆いた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間11月30日（日本時間12月1日）にブレイク・スネルと5年総額1億8200万ドル（約273億円）で契約を結んだことを発表した。【画像】早速報告！サイ・ヤング賞2度を誇る左腕がドジャースの“ユニ姿”にサイ・ヤング賞2度を誇る左腕の獲得で先発投手陣に厚みが増すドジャース。一方でスネルが抜けることになったジャイアン