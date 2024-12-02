ディスコが３日ぶり反発、一時１８００円を超える上昇で４万２０００円台を回復した。依然として７５日移動平均線をサポートラインとした底値圏もみ合いの域を脱してはいないが、下値抵抗力も発揮している。前週末の米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞が２％超の上昇で切り返したほか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も３日ぶりに反発し下げ止まる動きをみせた。米半導体株高が東京市