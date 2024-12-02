タレント中居正広（52）と俳優ムロツヨシ（48）がMCを務めるフジテレビ系トークバラエティー番組「だれかtoなかい」（日曜午後9時）が1日、放送された。今放送をもってムロが同番組のMCを卒業した。今回のゲストはムロの親友、俳優小栗旬（41）と俳優山田孝之（41）がゲスト出演。番組最後には4人で記念撮影に納まった。番組の最後に中居から「今日、ムロさん最後でした。最後、親友が来ちゃうっていうね」と切り出され、ムロは「