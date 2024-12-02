三井不動産を代表企業、九州旅客鉄道を構成企業とするコンソーシアムは、11月22日に熊本県菊陽町が募集する「(仮称)原水駅周辺土地区画整理事業に係る将来ビジョン具体化検討業務」の受託候補者として特定された。(左から)熊本県菊陽町小牧副町長/三井不動産加藤常務執行役員/熊本県菊陽町吉本町長/JR九州澤亀上席執行役員菊陽町は、半導体企業の集積に伴う今後の経済発展や人口増加に対応するため、アーバンスポーツ施設