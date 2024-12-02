AIRDO（エア・ドゥ）は、2025年3月期の中間決算を発表した。中間純利益は30億円だった。営業収入は278億3,800万円、営業費用は246億1,900万円、営業利益は32億1,800万円、経常利益は31億2,400万円だった。競争力のある運賃設定と座席コントロール、多客期を中心とした早朝深夜の増便により旅客需要を取り込んだほか、北海道産品の産地直送サービスを開始し、チャーター便も運航した。通期の業績予想を修正し、営業収入が528億円、