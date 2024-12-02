Mayu Sakoda［東京２日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比８円９２銭高の３万８２１６円９５銭と、わずかに反発してスタートした。足元は前営業日比３０円ほど高い３万８２００円台前半。週末１１月２９日の米国株式市場では主力３株価指数が上昇し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が過去最高値を更新した流れを引き継いだ。ただ、円高進行が意識される中、日本株の上値は重い。主力株は