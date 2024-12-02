東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値149.77高値151.55安値149.47 153.14ハイブレイク 152.34抵抗2 151.06抵抗1 150.26ピボット 148.98支持1 148.18支持2 146.90ローブレイク ユーロドル 終値1.0577高値1.0597安値1.0542 1.0657ハイブレイク 1.0627抵抗2 1.0602抵抗1 1.0572ピボット 1.0547支持1 1.0517支持2 1.0492ロ&#12