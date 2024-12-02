東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.30高値8.37安値8.28 8.44ハイブレイク 8.41抵抗2 8.35抵抗1 8.32ピボット 8.26支持1 8.23支持2 8.17ローブレイク シンガポールドル円 終値111.79高値112.86安値111.65 113.76ハイブレイク 113.31抵抗2 112.55抵抗1 112.10ピボット 111.34支持1 110.89支持2 110.13ローブレイ