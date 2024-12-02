東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6512高値0.6528安値0.6489 0.6569ハイブレイク 0.6549抵抗2 0.6530抵抗1 0.6510ピボット 0.6491支持1 0.6471支持2 0.6452ローブレイク キーウィドル 終値0.5916高値0.5929安値0.5886 0.5978ハイブレイク 0.5953抵抗2 0.5935抵抗1 0.5910ピボット 0.5892支持1 0.5867