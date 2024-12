iriの新曲「Faster than me」がABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の主題歌に決定した。「Faster than me」は音楽プロデューサー小袋成彬の作詞・作曲で、iriが歌唱する新曲だ。「過ぎゆく日々が書き換えた思い出/あなたの背中ばかり浮かぶの」「君が当然いると思っていたよ毎日/だから振り向かないで私の前で」と、ドラマ本編での主人公たちの関係性を想起させるような、恋愛感情における繊細な心