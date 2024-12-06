真面目に2年間同じバイト先に勤めている、興梠（こうろぎ）さん。ある日突然、「お客様の声」に興梠さん宛の心当たりのないクレームが！恨みを買うような生活はしていないのに……と落ち込んでしまいます。一体誰がこんなことをしているの!? カスハラをする、あなたは誰？ 7話 興梠さんはクレーマーに見つかってしまいました！そして、クレーマーは興梠さんを見つけるなり、ありもしないクレ&#125