1人でフラッと居酒屋に入ったトモ。仕事に病んでいて周りのことなどどうでもいいと思いながら飲んでいると、隣から視線を感じ……。この出会いがまさかあんなことになるなんて、この時は知る由もありませんでした。 婚約者は既婚者でした 35話 せめて子どもだけは愛してほしかった、と言うモトの妻。実は何度も離婚を考えていたのに、どれだけ暴力や暴言を受けても離婚できなかったと言います。「どうしてですか？」とトモが聞く