¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Â¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê£±£·¡á¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â£¸£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£¸£°£°Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Åê¼ê¥­¥ã¥ê¥¢¤ï¤º¤«£²Ç¯È¾¤Ê¤¬¤éºÇÂ®£±£µ£³¥­¥í¤ò¸Ø¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸¶ÀÐ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê?¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É±¦ÏÓ?¤À¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤òºÑ¤Þ¤»¤¿Â¼¾å¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤­¤¿