À¸³¶¥¿¥Æ¥¸¥ÞÀë¸À¤ä¡½¡½¡£ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£Ìó£³£°£°£°¿Í¤Î±þÊç¤«¤éÅöÁª¤·¤¿£²£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ­¤¬¡ÖÂç»³Áª¼ê¤¬£Æ£ÁÀë¸À¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£²½µ´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¥ä¥­¥â¥­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÌîÁª¼ê¤Ë¤â¤¤¤º¤ì¤½¤Î»þ¤¬¤¤¤º¤ìÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¡ØÀ¸³¶¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¯