俳優の伊藤英明(長崎県生まれ)が自身のインスタグラムで公開した10代の頃の写真が話題となっている。「おかあにそっくり」と綴り投稿したのは、学ランと思われる服装で笑顔を見せる1枚。爽やかな微笑みに「Throwing it back again to my teen years.(10代の頃に戻る)」とコメントを添えている。この投稿にファンからは「こんなの同級生にいたら、、ねぇ、、」「ハニカミ王子様」「銀歯が光っとりますがな」などの声が上がっ