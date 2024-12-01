[12.1 J1第37節](Eピース)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 14 松本泰志MF 15 中野就斗MF 24 東俊希MF 30 トルガイ・アルスランMF 51 加藤陸次樹MF 66 川辺駿FW 99 ゴンサロ・パシエンシア控えGK 22 川浪吾郎MF 6 青山敏弘MF 18 柏好文MF 32 越道草太MF 35 中島洋太朗FW 11 満田誠FW 20 ピエロス・ソティリウ監督ミヒャエル・スキ