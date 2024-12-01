[12.1 J1昇格プレーオフ 準決勝](ピースタ)※13:05開始主審:今村義朗<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 若原智哉DF 4 ヴァウドDF 5 田中隼人DF 8 増山朝陽DF 23 米田隼也MF 6 マテウス・ジェズスMF 17 秋野央樹MF 35 安部大晴FW 7 マルコス・ギリェルメFW 11 エジガル・ジュニオFW 33 笠柳翼控えGK 31 原田岳DF 25 櫛引一紀DF 44 青木義孝MF 14 名倉巧MF 20 中村慶太MF 24 山田陸MF 38 松澤海斗監督下平隆宏[ベガ