Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。 現在、世界最小サイズを実現した60Wの「Solix PS60 Compact Portable Solar Panel」や「Solix PS30 Portable Solar Panel 」など、Anker（アンカー）のポータブル電源用ソーラ