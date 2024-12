【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■再会の喜びを噛みしめながらステージに立つSEVENTEEN SEVENTEENが、日本でのドームツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を、11月29日、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演からスタートさせた。 『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』は、10月12日・13日の韓国から始まり、5都市10公演すべてが完売した米国ツアーを経て、日本