◇プロボクシングWBC世界フライ級暫定王座決定戦〇同級4位 ガラル・ヤファイ（英国）＜TKO6回1分10秒＞同級3位 サニー・エドワーズ（異国）●（2024年11月30日英バーミンガム）21年東京五輪男子フライ級金メダリストのガラル・ヤファイ（31＝英国）が元IBF同級王者サニー・エドワーズ（28＝英国）に6回TKO勝ちし、WBC世界フライ級暫定王者となった。ヤファイはプロデビューから9戦全勝（7KO）。21勝（4KO）2敗となったエド