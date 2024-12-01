柔道女子48キロ級で連覇を含む五輪5大会連続メダリストで、“YAWARAちゃん”の愛称で親しまれている谷亮子さんが自身のインスタグラムを更新。同じくスポーツ界のレジェンド2人と食事をしたことを報告した。【写真】前髪にしか目がいかない谷亮子の近影流行りのギザギザ前髪食事をしたのは元女子サッカー選手の澤穂希さんと、元女子レスリング選手の吉田沙保里さん。澤さんはサッカー女子W杯で優勝しMVPと得点王に、吉田さんは