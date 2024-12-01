nuon voice+ for AirPods Pro ピクセルは、LEPICブランドの空間音響強化を図ったイヤーピース「nuon 空間音響イヤーピース」のバリエーションモデルとして、“音声”に最適化したAirPods Pro向けの「nuon voice+ for AirPods Pro」を発売した。価格はオープンプライス。SMLの3サイズ展開。各サイズ2ペアのセットと、S+Mセットの各1ペア、M+Lセットの各1ペアの店頭予想価格は、いずれも3,58