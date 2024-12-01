令和の時代に、平成のリバイバルブームが再来中。前に流行ったキャラクターが話題になり、さまざまなグッズが登場しています。「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」と「pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）」からは、ナルミヤキャラクターズアイテム新シリーズ「どこでもいっしょシリーズ」が発売。12月7日（土）より、メゾピアノ ジュニアとポンポネット ジュニアの一部直営店にて先行販売がスタート、12月14