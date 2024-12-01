中国サプライチェーン博閉幕協定締結２１０件以上、金額１５２０億元超11月26日、第2回中国国際サプライチェーン促進博覧会の先進製造チェーンエリアを見学する人々。（北京＝新華社記者/張豪夫）【新華社北京12月1日】第2回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が11月30日、北京で閉幕した。閉幕記者会見で発表された大まかな統計によると、今回は210件以上の協力・合意協定が締結され、金額は1520億元（1元＝約21円