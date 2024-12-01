ＷＷＥのＰＬＥ「サバイバーシリーズ：ウォーゲームス」（３０日＝日本時間１日、カナダ・バンクーバー）で軍団対抗戦・女子ウォーゲームスが行われ、人気ユニット「ダメージＣＴＲＬ」のイヨ・スカイが大活躍。女子ドリームチームを勝利に導いた。イヨはＷＷＥ女子タッグ王者ビアンカ・ベレア、前女子世界王者リア・リプリー、前ＷＷＥ女子王者ベイリー、ナオミとドリームチームを結成。女子世界王者リブ・モーガン、ＷＷＥ女