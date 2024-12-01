気象台は、午前10時50分に、大雨警報（土砂災害）を小千谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・小千谷市に発表中越では、1日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報・土砂災害1日夕方にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害1日夕方にかけて警戒■小千谷市□大雨警報【発表】・土砂災害1日夕方にかけて警戒■刈羽村□大雨警報・土砂災害1日夕方にか