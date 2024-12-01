群馬県高校野球連盟の「責任教師・監督・顧問会議」が11月30日、同県渋川市伊香保町であった。講師に招かれた熊本県立熊本工業高校野球部の田島圭介監督（43）が「古豪から強豪への挑戦 伝統公立校にできること」と題して講演した。群馬県高校野球連盟の「責任教師・監督・顧問会議」で講演する熊本工の田島圭介監督=2024年11月30日午後3時56分、群馬県渋川市伊香保町伊香保、中沢絢乃撮影会議では例年、先進的な取り組みをし