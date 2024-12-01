アレッポ市内をパトロールする反体制派の戦闘員＝１１月３０日/Muhammad Haj Kadour/AFP/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）シリア第２の都市アレッポに侵入した反体制派が、３０日朝までに同市の大部分を制圧した。現地からの映像の位置情報を、ＣＮＮが認した。映像には、中央広場で武装グループが反体制派の旗を振り、アラビア語で「神は偉大なり」と叫ぶ場面が映っている。市中心部の要塞（ようさい）にも反体制派の姿