■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7342) ウェルスナビ 東証グロース (3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト (4889) レナ 東証グロース (4597) ソレイジア 東証グロース (3382) セブン＆アイ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5759) 日本電解 東証グロース (4902) コニカミノル 東証プライ